Lazio Women, altra sconfitta dolorosa: adesso Catini rischia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women, impegnata nel confronto d'alta quota con il Napoli femminile, è stata sconfitta. A Formello, le avversarie si sono imposte per 1-2: a niente è valsa la rete di Fuhlendorff, giunta dopo il doppio vantaggio azzurro. Prima del big match, la Lazio comandava la classifica. Al contrario, dopo questo risultato la squadra di Catini è stata sorpassata proprio dal Napoli, ora primo a un punto d vantaggio. E il secondo posto è condiviso col Cittadella, che ha vinto contro l'Arezzo. Va ricordato che la prima classificata viene promossa automaticamente, mentre la seconda dovrà fare lo spareggio con la penultima classificata della massima serie.

A tre giornate dal termine del campionato, le biancocelesti hanno ancora tutte le carte in regola per raggiungere la promozione in Serie A. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la sconfitta odierna potrebbe portare a un terremoto interno e avere delle conseguenze importanti, soprattutto sulla panchina. Catini è tutt'altro che certo di rimanere alla guida della squadra: l'attuale allenatore rischierebbe fortemente il posto. E mentre si riflette su un eventuale esonero, inizierebbe a farli largo la candidatura di Gianluca Grassadonia. Quest'ultimo potrebbe essere scelto dalla dirigenza per sostituire Catini e prendere in mano la squadra per le ultime tre sfide.

