Lazio Women, arriva l'Arezzo: conta solo vincere e...sperare!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non basta la vittoria contro l'Arezzo. In quest'ultima giornata di Serie B femminile la Lazio Women ha bisogno di un favore dall'esterno per puntare a un primo posto complicato. Nella scorsa giornata, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, contro il Verona è stata sprecata una chance e anche vincendo oggi alle 15.00 contro i toscani, le ragazze di Grassadonia devono sperare, per ottenere il primo posto, che il Tavagnacco già retrocesso pareggi o vinca contro il Napoli capolista. Uno scenario complicato che, se non dovesse realizzarsi, manderebbe le biancocelesti ai playoff dove incontrerebbero il Pomigliano.