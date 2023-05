Lazio Women, buona la prima per Grassadonia: vittoria di misura contro il Cesena

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Basta un gol alla Lazio Women per dimenticare lo scivolone con il Napoli. A Cesena le biancocelesti strappano tre punti fondamentali per la corsa alla promozione in Serie A. È stata una gara tirata, non facile: la rete dello 0-1 è arrivata al '69 dai piedi di Giusy Moraca, arrivata alla sua ottava rete in campionato. È andata bene la prima uscita di Gianluca Grassadonia sulla panchina laziale. L'allenatore è riuscito a scuotere il gruppo e a ottenere una reazione che mette il fiato sul collo a Napoli e Cittadella (le partenopee scenderanno in campo domani alle 15 contro l'Arezzo, e in contemporanea le venete affronteranno la Ternana).