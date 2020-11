Lazio Women, cambia l'orario della sfida contro l'Inter in Coppa Italia

La Lazio Women è pronta a tornare in campo dopo il rinvio della gara di campionato della scorsa settimana. Questa domenica le biancocelesti di Seleman saranno impegnate in Coppa Italia e si troveranno davanti l'Inter, al momento settima in Serie A. Il match si disputerà al "Fersini" dove le biancocelesti stanno facendo fatica a raccogliere punti, ma sicuramente gli stimoli di questo confronto potranno aiutare la squadra capitolina. Data e luogo si conoscevano già, mentre l'orario del fischio d'inizio è stato modificato: si comincerà alle 14:00 e non più alle 14:30, come comunicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale.