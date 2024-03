Lazio Women, Castiello a LSC: "Meritiamo come i maschi. Campionato? Si deciderà..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Presente all'Olimpico in occasione della sfida tra Lazio e Udinese, il capitano della Lazio Women, Antonietta Castiello, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel: "È sempre un’emozione grande essere all’Olimpico, per fortuna per me è la terza volta per me ma è sempre bello. Facciamo vedere quanto valiamo e dimostriamo che ci siamo anche noi. Roma, Lazio, Fiorentina, Juve stanno cavalcando bene l’onda del femminile, spero ci sia ancora più crescita perché ce lo meritiamo come i maschi. Campionato? Si deciderà il 19 maggio, loro sono brave e cattive come noi. Chi ci crede di più, vince. Noi l’aspettiamo a casa nostra, come aspettiamo i nostri tifosi. Fioretto per la promozione? Non si può dire".

