Lazio Women, Catini nel prepartita: "Sfida importante, ma non..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A poche ore dal big match tra la Lazio Women e la Ternana, in programma per le 14.30, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'allenatore delle calciatrici biancocelesti, Massimiliano Catini:

"In questi quindici giorni il gruppo ha lavorato bene. Erano assenti tre nazionali, mentre alcune calciatrici sono tornate a disposizione.Cercheremo di portare a casa il risultato pieno, come faranno loro: sarà una sfida intensa, vera, da vivere. È una partita importante ma non decisiva, mancano tredici sfide, non sarà un match che indirizzerà il campionato anche perché la giornata prevede un altro match al vertice. Abbiamo avuto la fortuna e la sfortuna di affrontare la Ternana a inizio stagione: domenica saranno certamente avanti nel loro percorso e per questo mi aspetto una gara differente rispetto alle altre due. Spero di vedere tanti tifosi al nostro seguito, sarà importante sentire il loro apporto da qui al termine della stagione”.