Lazio Women, Catini: "Questa la nostra arma in più. Contro il Chievo..."

Domenica la Lazio Women scenderà in campo al Fersini per un'altra sfida importante, affronterà il Chievo. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per l'occasione è intervenuto il tecnico delle biancocelesti Massimiliano Catini: "È ancora un po tutto aperto. Campionato avvincente e difficile, sono rimasti tre scontri diretti e noi uno lo abbiamo già giocato. Il Napoli e il Cittadella devono incontrarsi. Il focus principale è la partita contro il Chievo perché potrebbe essere un piccolo traguardo. Vincere e uscire con un risultato pieno significherebbe andare +2 rispetto al cammino dell’andata e ci fa capire l’importanza di ciò che stiamo facendo. Così come le avversarie che non mollano di un punto"

CITTADELLA - “Approccio? Loro sono partite forte e giustamente perché in casa avevano già sconfitto meritatamente il Napoli. Avevano la stessa intenzione con noi e questo forse un po' lo abbiamo subito oltre al fatto che non abbiamo occupato bene alcune posizioni in campo. Ci è servito subire il gol su un errore in uscita da parte della nostra difesa, loro sono state brave a trovare il vantaggio che ci ha scosso e da li si è vista la vera Lazio. Questo è un gruppo che ha voglia e fame di raggiungere l’obiettivo finale, ha un grandissimo carattere. Domenica scorsa c’è stata la dimostrazione. Andare sul campo della seconda in classifica e subire pressione, rischi di mollare invece loro sono state bravissime di forza e di gruppo. Si sono prese il campo fino al raggiungimento del pareggio. Nel nostro caso è stato un episodio favorevole per mettere in difficoltà il Cittadella. Risultato giusto"

INFERMERIA - "Veniamo da un periodo di lavoro lungo nel quale non abbiamo mai evidenziato i problemi che abbiamo incontrato. È un gruppo forte, compatto e di carattere che è riuscito a sopperire a assenze importanti per lunghi periodi. Dovrà farlo anche per le ultime sei partite, sono convinte che tireranno fuori tutta la forza. L’obiettivo è rimanere in classifica dove siamo ora"

ROSA - “È un gruppo composto per quindici sedici unità di ragazze nuove, lavorare su un gruppo nuovo non è semplice. Oltre alla bravura di mettersi a disposizione, trovarsi in campo e fuori ha fatto si che si potesse superare velocemente l’inserimento delle nuove. C’è un lavoro dietro che viene fatto sul campo anche per disponibilità delle giocatrici che si sono adeguate a nuove posizioni in campo. Oggi la Lazio ha un’arma in più”

CHIEVO - “È la squadra che all’andata ci ha tolto due punti. Puntiamo a risultato pieno e ci permetterebbe di avere un +2 rispetto all’andata. In quella sfida il Chievo ci ha messo in difficoltà, poi è uscito il carattere delle ragazze che oltre ad aver recuperato hanno richiamo anche la vittoria. L’abbiamo preparata col massimo rispetto, ma l’avversario deve sapere che la squadra è proiettata al primo posto. Cercheremo di metterlo in difficoltà spingendo forte sugli esterni e sfruttare le qualità di Moraca in attesa di rivedere Visentin. In una stagione così importante, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e sapere di poter contare anche su chi ha meno minuti ci è tornato utile come lo sarà anche in questa ultima parte di campionato. È importante far sentire vive le ragazze perché tiene alto anche il morale nello spogliatoio."

