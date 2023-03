Lazio Women, Catini: “Visentin tra le note positive. Ci manca ancora…”

Esulta la Lazio Women per la vittoria ottenuta contro il Genoa. Al termine della gara, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il tecnico delle biancocelesti Massimiliano Catini. Questa l’analisi della gara: “Tra le varie note positive di oggi evidenzio il ritorno al gol di Visentin e la durata del suo impiego dopo lo stop fisico e un brevissimo rientro a San Marino. Oggi è rimasta in campo per un tempo di partita e soprattutto ha ritrovato il gol e l’ennesimo assist. Per noi è un ritorno importante. Ci dispiace che Chatzinikolaou non abbia segnato, ma sta continuando a mettere in mostra prestazioni importanti. Sta ritrovando la fiducia in se stessa dopo il brutto infortunio che l’ha tenuta fuori per un anno e mezzo. Inizia a far sentire la sua fiducia in mezzo al campo, al di là dei gol ci sta offrendo un grande aiuto in mezzo al campo. In questa squadra faccio fatica a tenere fuori le ragazze, la nostra forza è il gruppo che ci ha permesso di andare avanti nei momenti difficili a causa delle assenze. Chiunque scendeva in campo dava il massimo facendo sì che la squadra continuasse a fare bene”

“Ci stiamo adattando a un nuovo sistema da adottare nel corso del match. Siamo partiti a quattro in difesa per poi passare a cinque nel momento del forcing finale del Genoa permettendoci di non subire quasi nulla. Stiamo lavorando tanto sulla difesa perché in avanti riusciamo comunque ad avere sempre occasioni e a trovare il gol. Colombo ci offre tanta corsa e ora sta pagando un po’ lo sforzo che ha compiuto fino a questo momento. Condon, invece, ci dà un grande aiuto nel palleggio ed è molto brava nel verticalizzare gestendo il pallone in maniera molto sicura. Oggi, inoltre, sottolineo un’altra grande prestazione di Eriksen che in mezzo al campo è diventata una diga. Ci manca ancora un qualcosa per affrontare tutte le gare con la massima personalità e sicurezza. Il primo tempo di oggi è stato importante, nella riunione pre gara avevo chiesto alle ragazze di aumentare il livello del palleggio e diminuire gli errori. Se riusciamo a renderci conto fino al massimo della nostra forza sarà difficile per chiunque affrontarci”.