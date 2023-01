Lazio Women - Cesena Femminile, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la Coppa Italia, si passa subito al campionato. La Lazio Women è stata eliminata dal Milan nel torneo nazionale, ma non ha tempo per pensare a ciò che è stato. Domenica 15 gennaio si torna in campo. La 13^ giornata di Serie B vede le biancocelesti impegnate al 'Fersini' di Formello contro il Cesena Femminile. Il calcio d'inizio è fissato per le 14:30. Le romagnole, seppur quarte a -3 dalla squadra di Catini, sono più alla portata rispetto alle rossonere che lottano per lo scudetto in Serie A. I tifosi potranno seguire il big match dagli spalti (il centro sportivo è tornato a porte aperte) oppure in tv e in streaming, su Eleven Sport, da poco acquistata da DAZN.