Lazio Women, Chatzinikolaou: "Gol o assist? il mio obiettivo è vincere il campionato"

Fonte: sslazio.it

Despoina Chatzinikolaou, con il gol realizzato ieri ai danni della Ternana Women, ha regalato alle sue compagne tre punti fondamentali per l'obiettivo promozione. L'attaccante della Lazio Women è la terza migliore marcatrice del campionato con 10 centri stagionali. Dopo il match è intervenuta ai microfoni del club commentando la prestazione sua e della squadra: "Andare in gol e vincere e la miglior sensazione che può vivere chi gioca a calcio, soprattutto se ciò avviene in un match difficile come quello di oggi. È stata una gara complicata, ma noi abbiamo giocato molto bene e con molta determinazione contro un avversario forte.Eravamo molto concentrate per conquistare i tre punti e siamo felici di esserci riuscite. Dobbiamo andare avanti così.Personalmente, non penso molto a siglare più gol o assist. Amo giocare con le mie compagne per ottenere tutti insieme i tre punti. Il mio obiettivo è lo stesso della squadra, ossia vincere il campionato".