Lazio Women, clamoroso sviluppo: promossa in Serie A! Ecco cosa sta succedendo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una notizia che ha del clamoroso: la Lazio Women è stata promossa in Serie A. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Tuttoilcalciofemminile.com, la Sampdoria e il Pomigliano avrebbero comunicato alla Lega di non potersi iscrivere al campionato per motivi economici, liberando così i posti al Parma Femminile e proprio alla Lazio. Una situazione che ha dell'incredibile, soprattutto se si pensa che proprio il Pomigliano aveva eliminato la Lazio dai playoff promozione (per loro playout retrocessione), costringendola a restare, fino a oggi, in cadetteria.