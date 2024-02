Lazio Women, col Genoa occasione da non perdere: un ritorno tra le convocate

Dopo il successo casalingo contro l’Hellas Verona, la Lazio Women è partita alla volta di Genova per affrontare la squadra dell’ex biancoceleste Antonio Filippini. Un match importante e insidioso per le capitoline, la vittoria consentirebbe di confermarsi in vetta e non cedere il passo alla Ternana. La speranza è quella di accorciare le distanze dalle umbre a suon di gol, al momento sono loro al comando della classifica per differenza reti. Tutte a disposizione di Grassadonia, intervenuto alla vigilia per presentare l'incontro, anche Falloni rimasta in infermeria per qualche settimana a causa di un problema fisico. Ne avrà ancora per un po’ Eleonora Goldoni, in fase di recupero dall’infortunio alla caviglia. La centrocampista, come ha dichiarato in settimana, freme per poter tornare in campo e dare il suo contributo per la marcia verso la promozione.

L’appuntamento col calcio d’inizio è domani alle 13:30 al Campo Sportivo Nazario Gambino e la partita, valida per la diciassettesima giornata, sarà diretta da Michele Pasculli della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Federico Monardo e Lorenzo Jacopo Cattaneo.

