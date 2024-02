Lazio Women, Colombo emozionata per il gol: "Dopo tanta fatica..." - VIDEO

Una vittoria importantissima quella di oggi per la Lazio Women che al Fersini ha battuto il Verona. Tra le protagoniste in campo sicuramente Sofia Colombo, autrice del gol che ha di fatto consegnato i tre punti alle biancocelesti. Al termine della gara, la centrocampista è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti per raccontare le emozioni del momento: "È stata una partita molto intensa, combattuta fino all’ultimo minuto. La vittoria è importantissima sia a livello di squadra sia a livello personale sia a livello di campionato. Gol? L’ho ritrovato dopo diciassette partite e sono molto contenta a livello personale, sto cercando di curare il dettaglio in allenamento. È bello segnare dopo tanta fatica".

"Come stiamo vivendo il campionato? Sono contenta che ci siano quattro squadre perché questo ci permette sempre di restare concentrate, di non rilassarci mai. Il livello della Serie B si è alzato e per noi va tutto a favore".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE