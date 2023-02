Lazio Women, Colombo: "Partita diversa dalle altre, vittoria importante. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel post partita di Lazio Women-Ternana, la centrocampista biancoceleste Sofia Colombo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni a pochi minuti dal triplice fischio: "Non molliamo mai, lavoriamo tanto in settimana per dare tutto fino alla fine. Siamo contente di questa vittoria importante. Sapevamo che a livello mentale sarebbe stata una partita diversa dalle altre, sicuramente difficile. In occasione del gol, l'assist è stato cercato. Non accettiamo mai la sconfitta, per questo cerchiamo sempre di essere perfette. Adesso festeggiamo e da domani penseremo alla prossima".

