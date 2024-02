Lazio Women, Colombo: "Verona? Avversario tosto, ma la nostra fortuna è..."

È la vigilia di Lazio Women-Verona, l'appuntamento è fissato per domani alle 14:30 al Fersini. Per analizzare la sfida e esprimere le sensazioni in merito, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuta Sofia Colombo. Queste le parole della biancoceleste: "Domani arriva il Verona, qual è l’insidia maggiore? Sicuramente restare concentrate e non perdere la testa. La fortuna è che siamo attaccate alla Ternana, dobbiamo restare concentrate e non mollare di un centimetro e questo ci permette di tenere sempre alta la soglia dell’attenzione".

"Che partita sarà? Sarà intensa, purtroppo il Verona è un avversario tosto. Hanno l’attacco migliore del campionato, fanno molti gol, ma la nostra difesa si sta preparando bene per fronteggiarlo. Per me che sono un ex? Ho giocato un anno a Verona, ma attualmente gioco nella Lazio e c’è solo un obiettivo".

"È arrivata Adami, una ventata d’esperienza in più perché ci aiuta e ci dà consigli. A livello personale, vedere arrivare una giocatrice di livello fa sempre piacere. Sono contenta per essere tornata in campo e ciò mi sprona a fare sempre di più".

"La stagione? Penso che si deciderà tanto negli scontri diretti, è un campionato difficile e soprattutto è impegnativo perché ci sono molte sorprese".

