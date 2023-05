Lazio Women, Condon: "I gol ricompensano il lavoro. Ringrazio Castiello per la fiducia"

Fonte: sslazio.it

"Sono molto felice e orgogliosa di aver siglato i mie primi gol con questa maglia perché è una ricompensa per il lavoro d’adattamento che ho compiuto dal mio arrivo". Laura Condon ha realizzato contro il Trento Femminile i primi gol con la maglia della Lazio Women e ai microfoni del canale tematico biancoceleste ha raccontato la sua felicità. La centrocampista ha continuato dicendo: "In ogni caso, io sono felice anche quando riesco a realizzare un assist e un’altra compagna va in rete. Ora non è importante chi va in gol, ciò che conta è che il Club vinca ogni partita fino alla fine".

IL GESTO DEL CAPITANO - "Onestamente non mi piace molto calciare i rigori, ma nel momento in cui l’arbitro lo ha concesso il nostro capitano Castiello mi ha chiesto di calciarlo e così ho fatto. È stato un bel gesto da parte sua perché dimostra che si fida di me. La ringrazio anche perché è una calciatrice che si preoccupa sempre del gruppo".

BIG MATCH - "Contro il Napoli sarà un match difficile, intenso e impegnativo. Mi piacciono questo tipo di partite, sarà quasi una finale per entrambe le squadre. Lavoreremo per farci trovare pronte perché vogliamo vincere contro il Napoli così come le altre partite che rimangono per mantenere il primo posto".