Lazio Women, domani il big match col Parma: due assenti tra le convocate

La Lazio Women, dopo il successo casalingo col Ravenna, è partita alla volta di Parma dove domani, al Campo Sportivo Il Noce A, alle 14:30 affronterà la squadra di Colantuono. Entrambe in vetta a pari punti, leggermente in vantaggio le biancocelesti grazie alla differenza reti, ma senza dimenticare la Ternana attualmente al comando per maggior distacco sulle rivali. Secondo scontro diretto, nel giro di tre settimane, per le ragazze di Grassadonia che sperano di cogliere e sfruttare al meglio l’occasione, con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio e chiudere positivamente il girone d’andata. Il mister, per questo big match, non potrà contare su Goldoni, ancora in infermeria, e Pezzotti. Il resto della rosa è a completa disposizione. La direzione della gara è stata affidata al signor Mario Picardi della sezione di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Matteo Bertelli e Tommaso Cardini.

