Lazio Women, domani il match con l’Arezzo: Grassadonia tenta il bis

Dopo il successo ottenuto in Coppa Italia, la Lazio Women è pronta a far visita, di nuovo, all’Arezzo. L’incontro, valido per la terza giornata di Serie B, è in programma domani alle 15 presso lo Stadio Comunale Castiglion Fibocchi. L’obiettivo delle biancocelesti è quello di replicare quanto fatto nella gara di inizio settembre, dando continuità al trend positivo stabilito finora in campionato. Le vittorie all’esordio con il Verona e in casa col Genoa hanno consentito alle ragazze di Grassadonia di conquistare il primo posto in classifica, insieme a Ternana e Parma. Tornare a casa con l’intera posta in palio domani permetterebbe loro di non perdere terreno nei confronti delle avversarie e acquisire maggior fiducia anche in vista della sfida di Coppa contro l’Inter, in programma giovedì al Fersini.

Arezzo-Lazio Women, scelto l’arbitro del match

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Giovanni Antonini, della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Alberto D’Ovidio e Marco Giannelli.

