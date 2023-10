Lazio Women, domani l'Inter in Coppa Italia: il piano di Grassadonia

La Lazio Women ha iniziato benissimo la stagione, nelle prime quattro partite sono arrivate altrettante vittorie e il momento di forma è a dir poco eccezionale. Un aspetto su cui dovrà sicuramente puntare nella giornata di domani quando, al Fersini di Formello, si giocherà con l'Inter la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Grassadonia è pronta ad affrontare l'impresa, superare le nerazzurre per accedere ai quarti e sognare un trofeo storico.

Le biancocelesti stanno giocando più o meno ogni tre giorni, il dispendio di energie è notevole e il rischio di perdere pezzi è sempre dietro l’angolo. Per fronteggiare questo tour de force, in vista della sfida di domenica contro il Bologna, il tecnico opterà per un turnover. Il mister ha ampia scelta nella rosa, sono tutte a disposizione, ma considerando gli impegni ravvicinati cercherà di preservare chi è stato più impiegato. Per questo, potrebbero riposare Goldoni, Popadinova, Baltrip e Ferrandi.

La possibile avversaria

A proposito dei quarti di finale, è già nota la squadra che affronterà la vincente tra Lazio e Inter: la Fiorentina. La formazione viola ha ottenuto il pass per i quarti grazie alla vittoria esterna sul campo della Ternana per 1-2. Decisive le reti di Hammarlund e Catena, accorciate nel finale dalla ex Lazio, Camilla Labate.

