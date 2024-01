Lazio Women, ecco il big match con la Ternana: novità tra le convocate

È il giorno di Ternana-Lazio Women, primo scontro diretto, nel mese di gennaio, per le biancocelesti in piena corsa promozione. Entrambe in vetta alla classifica a quota 33 punti, leggermente in avanti le umbre per differenza reti (44 gol fatti rispetto ai 30 delle capitoline). Cresce l’attesa per il calcio d’inizio, in programma alle 14:30 allo Stadio Moreno Gubbiotti di Narni dove si prospetta una sfida intensa e in cui nessuna delle due intenderà risparmiarsi. “Ce la giochiamo con grande rispetto per l’avversario, ma consapevoli che sarà dura anche per loro” ha assicurato mister Grassadonia settimana scorsa dopo aver portato a casa la vittoria col San Marino, anche le padrone di casa però sono reduci da un successo e daranno filo da torcere a Castiello e compagne. Tutte a disposizione per il big match, inclusa Adami, nuovo acquisto dal Milan pensato per rinforzare il centrocampo che, anche in questa occasione, non avrà il supporto di Goldoni. La centrocampista è ancora out per l’infortunio alla caviglia, ma prosegue senza sosta il recupero. La partita sarà diretta dal signor Stefano Striamo della sezione di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Ciannarella e Tommaso Tagliafierro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE