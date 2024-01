Lazio Women, Eriksen: "Voglio la Serie A. Parma? Sarà complicato"

Louise Eriksen, centrocampista della Lazio Women, ha espresso ai microfoni ufficiali del club le sue aspettative sulla sfida di domani contro il Parma. Queste le parole della biancoceleste: "Mi aspetto un match molto combattuto, abbiamo gli stessi punti in classifica quindi ovviamente sarà complicato. Daremo certamente tutto per vincere come accade in ogni sfida. È ovviamente una gara importante, in caso di vittoria potremo allungare sul Parma, ma tutte le partite sono importanti. Dobbiamo conquistare i tre punti in ogni gara perché altrimenti rischiamo di rimanere indietro. Nell’ultima sfida abbiamo avuto la conferma che dobbiamo dare tutto in ogni partita per conquistare i tre punti, non ci sono gare facili. Dobbiamo imporre il nostro gioco sul campo. Obiettivi? Voglio conquistare la Serie A con la Lazio, non ci siamo riuscite nella passata stagione quindi dovremo certamente riuscirci ora".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE