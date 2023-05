Lazio Women, esordio per Grassadonia. E la gara è già decisiva

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio Women deve vincerle tutte e sperare negli inciampi delle altre. La prima delle tre finali, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si gioca oggi a Cesena. Si tratta dell'esordio sulla panchina biancoceleste di Gianluca Grassadonia, la cui carica è stata ufficializzata lunedì mattina, all'indomani della sconfitta contro il Napoli della squadra allora guidata da Catini. La Serie B volge al termine e c'è la necessità di risultati immediati. La Lazio, nelle tre giornate rimanenti, deve recuperare due punti alla partenopee, impegnate domani in casa contro l'Arezzo. Anche in caso di pari punti, infatti, le biancocelesti sarebbero penalizzate visto che avevano perso anche la gara d'andata. Non si può sbagliare anche perché il Cittadella è terzo "incomodo" sullo stesso gradino della Lazio, e la terza posizione toglie la possibilità dello spareggio per la promozione contro la penultima della Serie A. Il Cesena, poi, è un'avversaria scomoda: a gennaio la vittoria era arrivata solamente nei minuti di recupero. L'unica indisponibile per il match odierno è Chatzinikolaou, operata al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato. Per il resto Grassadonia potrà contare sulla rosa al completo.

TORNA ALLA HOMEPAGE