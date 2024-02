Lazio Women, Ferrandi: "La sosta ci è servita. Ora testa al Bologna. Il segreto è..."

Giulia Ferrandi, ospite a "B Woman" su Be.Pi.Tv, ha fatto il punto sul campionato, la prossima sfida col Bologna e non solo. La biancoceleste ha raccontato la gara più emozionante della sua carriera, come si è avvicinata al movimento del calcio femminile e anche qualche curiosità sulla sua vita privata. Queste le parole: "Con l'Arezzo dovevamo fare punteggio pieno perché la Ternana aveva pareggiato e non potevamo farci sfuggire l’opportunità di riagganciare la vetta. Abbiamo fatto un’ottima gara, risultato onesto. Per la classifica dovevamo essere più ciniche a discapito dell’Arezzo, 4 gol non sono tanti ma neanche pochi".

BOLOGNA- "Questa settimana ci è servita per rallentare mentalmente, il mister pretende tantissimo da ognuno di noi e quando c’è la sosta mentalmente siamo più libere. Da martedì saremo più concentrate perché col Bologna sarà un’altra finale. Dovremo essere brave a non fare passi falsi perché Ternana e Cesena non mollano mai. Se ci sentiamo forti? Dal momento che ci si sentiva sicure abbiamo perso il campionato, quindi stiamo sempre sull’attenti. Siamo sicure del nostro metodo di lavoro, ma non sarà facile perché mancano ancora un sacco di partite. Sembra sempre non finisca mai. C’è ancora tantissimo da fare".

NAPOLI - "Ho vinto il campionato lo scorso anno con il Napoli, a discapito della Lazio. Siamo sempre state in rincorsa sia con la Lazio sia col Cittadella che ha mollato nelle ultime partite. Quando parti, sia lo scorso anno sia questo in corso, con un obiettivo che è quello di vincere ogni società ti metterà i bastoni tra le ruote. Il blasone Lazio, la squadra che deve andare a vincere, farle fare un passo falso vuol dire tanto".

CHIAVE PER VINCERE - "Io punto tutto sull’entusiasmo, parola che mi descrive tanto. Penso che in una squadra possa fare la differenza. Lo scorso anno è mancato un po’ alla Lazio, anche per vicissitudini interne, mentre noi da inseguitrici lo avevamo fino alla fine. Anche nella mia esperienza al Pomigliano, ci avevano detto che lottavamo per la salvezza ma non era così perché la squadra era costruita per vincere. Eravamo una cosa sola. Io un gruppo del genere non l’ho mai trovato da nessuna parte, quell’anno li è stato così. Il sorridere, il divertirsi e avere entusiasmo è ciò che fa la differenza. Ho sempre giocato con squadre che puntavano a vincere il campionato, il fatto che parti con l’obiettivo dichiarato c’è pressione perché non puoi sbagliare, devi solo vincere. Non stai tranquilla, ma hai esperienza per gestirla. Ci si prova".

SOSTA - "Come abbiamo lavorato in questa settimana? Abbiamo cercato di staccare la spina a livello mentale dalle pressioni, abbiamo fatto più allenamenti a livello di partitelle sempre molto alte sia di intensità sia a livello atletico per restare sempre sul pezzo. È la settimana senza la partita, c la godiamo e poi da martedì ritorniamo a analizzare punto per punto quello che sarà per noi il Bologna domenica".

PARTITA PIÙ EMOZIONANTE - "Ne ho giocate diverse, al momento direi l'anno scorso Napoli-Cittadella. Era quella che ha fatto restare in bilico fino all'ultimo Napoli e Lazio per la vittoria del campionato. È stata emozionante perché siamo state prime e poi seconde, in base ai risultati anche della Lazio. Si sentiva da fuori la pressione. Se si guardano i risultati delle altre? Tendiamo a non farlo, non nascondo però che domenica quando la Ternana ha pareggiato col Tavagnacco, prima di andare a fare riscaldamento ci abbiamo guardato. Avevamo quella spinta in più".

INFORTUNI - "Come ci si riprende a livello mentale? Il mio primo avevo vent’anni e mi è crollato il mondo addosso, rotto il crociato e c’è stato il vuoto. Ho perso la bussola e volevo smettere di giocare. Volevo andare in America a lavorare. Poi ho fatto una pazzia, considerando che anche gli stipendi delle calciatrici erano irrisori, e ho iniziato l'avventura nel calcio a cinque perché comunque un po' la situazione era diversa e poi avevo voglia di fare un'esperienza fuori casa. Nel secondo avevo 25 anni, non sono tantissimi anni di differenza, ma l’ho presa meglio. Quest’altro stop mi ha portato a conoscere il mio compagno e quindi lo associo anche a una cosa bella".

VITA PRIVATA - "Come si fa a far combaciare la vita sentimentale con quella professionale? È un macello. Lui è un santo. Deve fare i conti con il mio carattere e l fatto di vedersi poco, non si lamenta mai. facciamo i salti mortali. Quando giocherò a Bologna mi viene a vedere e mi porta a casa, di base siamo a Firenze, poi io torno a Roma il giorno dopo. È il mio primo grande sostenitore, punta tanto sulla mia carriera e mi dice sempre 'non smettere a causa mia'. Come reagisco quando so che viene a vedermi? Io tendo a gasarmi un po', non posso fare brutta figura. È orgoglio".

CALCIO FEMMINILE - "Come mi sono avvicinata? Io facevo karate come mio padre e mia sorella. Poi un giorno mi arriva questa palla, perché i miei compagni di karate facevano sempre la partitella prima dell'allenamento, la calcio e mentre loro discutevano è entrata in rete. Il mio istruttore mi ha preso sulle spalle e abbiam fatto tutto il giro della palestra esultando. Avevo quattro anni e mezzo e ho deciso che volevo fare calcio per l'emozione che ho provato dopo il gol. Mia madre ha provato con la ginnastica artistica, ma io volevo giocare a calcio. Io qualche limite l'ho trovato, ho iniziato a giocare con i maschi e nessuno mi passava la palla perché ero una ragazzina oppure quando c'erano da fare gli esercizi in coppia io ero sempre l'ultima e spesso capitavo col più scarso. Dopo un paio di anni ho cambiato società, ma era comunque tosta. L'altro muro è che un allenatore mi faceva entrare sempre a uno/due minuti dalla fine e ho scoperto che disse 'io non la faccio giocare perché il calcio è dei maschi'. Tanti anche ancora i commenti che si leggono su questo genere".

IDOLO - "Io sono un po' in difficoltà, gioco alla Lazio ma sono cresciuta con Del Piero. Quando ha finito lui, un po' di calcio è morto. Immobile? Non è lo stesso tipo di giocatore, ma posso dire che abbiamo avuto l'occasione di fare una cena con loro e vivendoli sono ragazzi splendidi. Sono i primi che ci seguono e ci supportano, ci chiedono. È bello potersi confrontare anche con loro".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE