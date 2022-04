Lazio Women, Ferrandi: "Ritorno a Pomigliano strano, ma cammino a testa alta"

Fonte: Lazio Style Radio

"Delusa dal mio errore che ha portato al loro gol". Giulia Ferrandi ha pagato lo scotto di essere tornata nel suo ex stadio, ma il suo errore non è costato caro alla Lazio Women. L'attaccante biancoceleste, parlando a Lazio Style Radio, ha commentato la partita contro il Pomigliano: "La bella cosa di questa partita è che ci abbiamo creduto fino alla fine. Peccato non aver sfruttato le occasioni avute ma sono felice per quello che abbiamo dato in campo. Contenta per il passaggio a Visentin, a volte sono stata fin troppo egoista ma speravo di sorprendere il portiere in questo modo".

RITORNO IN CAMPANIA - "Voglio ringraziare le mie compagne che si sono unite a me dopo il mio errore ed hanno fatto si che io potessi continuare la partita nel migliore dei modi. Il ritorno qui a Pomigliano è stato strano, anche se io posso camminare a testa alta, qualcun altro forse no".