Lazio Women | Ferrandi si (ri)presenta: "C'è voglia di riscatto. Ho fatto un fioretto per la Serie A"

"Ciao a tutti, sono Giulia Ferrandi e sono veramente felice di essere tornata alla Lazio". Così Giulia Ferrandi si ripresenta alla Lazio Women dopo un anno. L'ultima stagione l'ha vissuta a Napoli, centrando la promozione in Serie A. Ora vuole riprovarci con le biancocelesti. Al canale ufficiale del club ha detto: "Mi auguro che sia una stagione ricca di successi e per questo vi aspetto tutti al Fersini. La Lazio ritrova sicuramente una Giulia cresciuta, con un anno di bagaglio importante a Napoli dove ho vinto il campionato sudando e soffrendo proprio contro la Lazio purtroppo o per fortuna. Mi ha lasciato tanto questa ultima stagione e sono pronta a mettere in campo questa esperienza in più".

Crescita del club

Sul livello della squadra la centrocampista ha detto: "Ritrovo una squadra che ha voglia di riscatto ed è per questo che ho scelto questo progetto. Sono molto felice, sono molto felice. Lo staff è molto preparato e sono felice di poter essere allenata da mister Grassadonia che è molto competente e puntiglioso. Ho voglia di crescere insieme a lui e alle mie compagne".

Obiettivo Serie A

Cosa serve alla squadra per raggiungere l'obiettivo che rincorre da anni? Giulia risponde così: "Dovremo giocare come sappiamo, in maniera determinata, aggressiva e con la voglia di rivincita. Fioretto promozione? Sì, ci ho pensato e sarà un nuovo tatuaggio, un pollo. Tutto è nato in ritiro. Più avanti spero di poter spiegare di più".

Apporto a centrocampo

L'ingresso della Ferrandi può sicuramente rafforzare il reparto di centrocampo. Sui primi giorni ha detto: "Sono settimane intense e difficili perché tornare a lavorare su altri principi diversi a quelli a cui ero abituata e non è facile. Sono felice perché c'è tanta competizione e la competizione aumenta il livello. Io sono a disposizione del mister, dello staff e delle compagne. Con le giovani cerco sempre di spronarle e far capire quanto sia importante questa società, lo staff e quanto sia importante crescere. Se lo staff ha visto qualcosa nelle giovani significa che c'è del vero potenziale. Lavorare in un ambiente del genere è importante".