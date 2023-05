Lazio Women, giornata decisiva per la promozione? Attenzione al Napoli...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women oggi sarà impegnata alle 15.00 in trasferta contro l'Hellas Verona Femminile, come ricorda il matchday pubblicato sui propri canali social dalla società, in una sfida decisiva in ottica promozione. Una vittoria contro le scaligere, infatti, permetterebbe alle ragazze di Catini di assicurarsi il secondo posto (ovvero playoff promozione) ma, con la giusta combinazione, anche di tornare in testa. In contemporanea, infatti, scenderà in campo anche il Napoli Femminile (primo in classifica) contro il Cittadella Women (3° in classifica e a tre punti dalla Lazio): se gli ospiti dovessero vincere o pareggiare contro le partenopee, e la Lazio fare il suo contro il Verona, a una sola partita dal termine le biancocelesti sarebbero di nuovo prime.