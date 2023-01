Lazio Women, gli impegni di gennaio delle biancocelesti

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women vuole la Serie A. Manca ancora molto al raggiungimento dell'obiettivo, ma il percorso intrapreso è quello giusto: le biancocelesti sono attualmente prime in classifica con una sola sconfitta in archivio. Dopo la pausa natalizia la squadra allenata da Catini ripartirà dalla Coppa Italia nello scontro da dentro o fuori con il Milan, poi la ripresa in campionato. Il Fersini sarà la costante di questo mese: le biancocelesti giocheranno in casa 4 volte su 5. Di seguito il calendario di gennaio:

8 gennaio 2023 | Lazio Women - Milan (Fase a gironi Coppa Italia)

15 gennaio 2023 | Lazio Women - Cesena (13ª giornata Serie B)

22 gennaio 2023 | Lazio Women - Hellas Verona Women (14ª giornata Serie B)

29 gennaio 2023 | Arezzo CF - Lazio Women (15ª giornata Serie B)