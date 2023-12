Lazio Women, Goldoni ‘capo ultras’: la reazione alla vittoria - FOTO

Giulia Ferrandi ha consegnato alla Lazio Women l’ultima vittoria del 2023, conquistata in una gara intensa contro il Pavia. Eleonora Goldoni, ai box per un infortunio alla caviglia, ha assistito alla sfida dalla tribuna incoraggiando le compagne fino all’ultimo minuto di gioco. Al secondo gol della centrocampista, la biancoceleste ha preso il megafono per sottolineare la doppietta personale. Il momento è stato ripreso e condiviso da entrambe tramite i rispettivi profili social: "Cosa hai tirato fuori dal cilindro?" scrive una, l'altra ha risposto "Capo Ultras". Al termine del match poi, la numero venticinque, con le stampelle, ha raggiunto le compagne per festeggiare in campo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE