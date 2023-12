Lazio Women, Goldoni non molla: “Pazienza e perseveranza” - FOTO

Eleonora Goldoni non sarà in campo con le compagne in occasione della sfida di oggi tra Lazio Women e Pavia, l’ultima di questo 2023. La centrocampista, nell’ultima giornata, ha subito un infortunio alla caviglia che l’ha costretta a uscire dal campo dolorante e accompagnata. Non c’è tempo però per piangersi addosso, la biancoceleste è tornata al lavoro determinata a recuperare quanto prima in vista del girone di ritorno per proseguire insieme alla squadra la marcia verso la promozione. La sua ultima storia su Instagram ne è la testimonianza, questo il messaggio che si legge: “Quando non si piò fare una cosa se ne possono fare tante altre, basta spostare l’attenzione e capire che siamo sempre noi a scegliere come affrontare ogni ostacolo. Pazienza e perseveranza”.

