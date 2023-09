Lazio Women, Goldoni: "Qui per la mia rinascita". Poi manda un messaggio ai tifosi...

Eleonora Goldoni è uno dei rinforzi di questo calciomercato della Lazio Women. L'ex calciatrice del Sassuolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non vedo l'ora che inizi il nostro campionato. Ho scelto la Lazio perché mi affascina un po' di tempo il progetto, perché avevo voglia di ritrovare il sorriso in campo e osservando il mondo biancoceleste da fuori ho pensato che potesse essere il posto giusto. E' bello poter giocare di nuovo insieme a compagne a cui sono molto legata, con Giuliano abbiamo condiviso anni stupendi, con Moraca mesi difficili a Sassuolo ma abbiamo creato un legame unico. Ruolo preferito? La mezz'ala, mister Grassadonia già mi sta facendo crescere tantissimo, non si lascia scappare nulla, lavoriamo sulle nostre caratteristiche e sui nostri limiti per poterli colmare. Una delle mie caratteristiche principali è il dinamismo e il mister mi sta aiutando molto su questo aspetto. Cosa ruberei al mio idolo Martins? E' stato colui che mi ha fatto innamorare di questo sport, da lui ruberei l'esultanza che è stato il cupido tra me e il calcio oltre alla sua grinta e alla sua determinazione. Spero che la Lazio sia il punto di rinascita della mia carriera. Tifosi? Grazie per l'accoglienza e per la fiducia, io darò tutta me stessa per far arrivare la Lazio dove merita, vogliamo vincere il campionato. Invito i tifosi a sostenerci perché abbiamo bisogno del 12° uomo in campo, non li deluderemo!".