Lazio Women, Gomes a LSC: "Siamo in fiducia. Il mister ci ha detto..."

La Lazio Women stravince con il San Marino al Fersini, tre punti fondamentali per arrivare allo scontro diretto di domenica prossima con la Ternana con maggiore fiducia e possibilità di raggiungere prima l'obiettivo promozione. Ai microfoni di Lazio Syle Channel Gomes ha commentato così il momento: "Credo molto nel lavoro, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il gol. Finalmente è arrivato, nella parte più importante del campionato. Mancano poche partite, domenica abbiamo una gara importante. Sono molto felice. Il mister ci aveva detto prima di scendere in campo che era una delle partite più importanti, sbagliare oggi significava tanto in questo campionato. Domenica dobbiamo fare la nostra gara”.

“Attacco? È una cosa su cui peccavamo prima, creavamo tanto e poi segnavamo poco. Ci abbiamo lavorato e lo facciamo durante la settimana e adesso anche noi attaccanti abbiamo alzato l’asticella in queste piccole cose e quindi adesso stanno arrivando i gol. Siamo tutte in armonia, è un gioco molto di squadra che ci permette di arrivare tutte in porta per segnare. Bene che stiamo segnando tutte, significa che siamo in fiducia”.

“Volevo chiedere ai tifosi di essere presenti domenica al Fersini, abbiamo bisogno di tutti quanti. Sarà una gara importante con due squadre protagoniste, sarà spettacolo sicuro”.

