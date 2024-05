Lazio Women, Gomes parla ai tifosi: "Domenica vi vogliamo al Fersini"- VIDEO

Adriana Gomes, autrice della doppietta nella sfida di oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti per raccontare l'emozione dei gol e in che modo la squadra si preparerà in vista dello scontro diretto con la Ternana. Le sue parole: "Oggi è stata una partita molto importante, siamo entrate con l’atteggiamento giusto e abbiamo fatto subito due gol. Abbiamo controllato sempre la gara, una bella vittoria. Abbiamo tre giorni per preparare la gara di domenica che sarà importante, come quella di oggi. Cerchiamo di recuperare e di capire cosa fare domenica”.

“Ho avuto dei momenti difficili, quando il gol non arriva per un attaccante si può dire che si lavora ma manca sempre qualcosa. Adesso sta arrivando, sono contenta ma l’importante è aiutare la squadra a vincere. Se posso segnare, meglio. Tifosi? Vorrei dirgli di venire domenica alle 15 al Fersini, sarà una sfida importante. Il loro supporto sarebbe veramente fondamentale”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE