Lazio Women, Gomes: "Qui ho trovato il pubblico più bello. Sono felice..."

Ai canali ufficiali del club, per commentare la prestazione della Lazio Women, è intervenuta Adriana Gomes. Le sue parole: "Noi abbiamo una squadra che gioca da squadra, le individualità sono poche. Giochiamo sempre insieme e per fare il meglio per questa maglia. Tutte noi stiamo lavorando e ci impegniamo per arrivare alla domenica e creare le occasioni. Ci sta che possiamo sbagliare, ma ci crediamo sempre. Siamo consapevoli che prima o poi il gol arriva. L’importante è che la squadra vinca. Tifosi? Le persone che ci sostengono e vengono a vederci sono fondamentali per noi. Gioco a calcio da più di vent’anni e questa è sicuramente il pubblico più bello che ho trovato in vita mia. Tra compagne ci sosteniamo sempre e questo è ciò che ci fa vincere. Sono contenta di essere in questo gruppo e in questa società. L’allenatore ci chiede tanto, ma ci fa piacere fare questo tipo di gioco. Ogni gara è fondamentale e importante, siamo solo alla quarta. Dobbiamo lavorare"

