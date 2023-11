Lazio Women, Grassadonia a LSC: "Analizzeremo gli errori e ripartiremo da qui"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della gara contro il Cesena, il tecnico della Lazio Women è intervenuto anche ai canali ufficiali del club. Queste le considerazioni sulla sconfitta e sul momento della squadra di Gianluca Grassadonia: “Siamo a un terzo del campionato neanche e non ho da rimproverare alla squadra l’approccio alla gara perché è stato buono. Abbiamo incontrato una squadra organizzata che veniva da sei vittorie consecutive e ha dimostrato di essere una buona squadra. Ha sfruttato l’episodio e sicuramente sui due gol che abbiamo subito ci sono degli errori da parte nostra che andremo a analizzare, ma con grande equilibrio e ripartiremo da martedì. Amareggia questa sconfitta, ma abbiamo le spalle larghe per capire che in campionato ci sono anche partite così. Le occasioni le abbiamo avute, abbiamo anche sviluppato bene ma siamo un po’ mancate negli ultimi dieci metri. Abbiamo creato tantissimo anche sugli esterni, magari a volte riempito l’area. Abbiamo avuto occasioni importanti con Palombi, per quanto riguarda la traversa, le azioni che ci sono rimpallate in area di rigore. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni per pareggiarla, ma non abbiamo avuto il guizzo. La sconfitta sicuramente amareggia, ma abbiamo il dovere di analizzarla con la giusta serenità e severità per quanto riguarda gli errori commessi e lavorare”.

“Questa è la prima sconfitta dopo sette vittorie e sono convinto che le ragazze ripartiranno col giusto spirito e non ci voleva, ma è arrivata e dobbiamo adesso essere bravi a metterla alle spalle e ripartire. È l’ottava di campionato, ci sono altre 22 partite. Analizzare gli errori che abbiamo commesso con la giusta attenzione, guardare le cose positive che abbiamo fatto e martedì ripartiremo”.

“Ci saranno quattro cinque squadre che si daranno battaglia, oggi ha vinto il Cesena. Complimenti a loro. C’è la Ternana, c’è il Parma e sono tutte lì. Penso che tutti i campionati si decideranno in Primavera e martedì ripartiremo”.

“Popadinova non è la prima volta che purtroppo va a incappare in questo infortunio quindi dobbiamo essere attenti e vigili a non rischiarla subito. Penso che non l’avremo per domenica”.

“Attaccanti? Lavoriamo tanto, con grande disponibilità. Sappiamo che il percorso è lungo e ci sono margini di miglioramento. Guardiamo avanti con fiducia”.

