Lazio Women, Grassadonia a LSC: "Non vediamo l'ora sia domenica. L'obiettivo è..."

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

“Sono soddisfatto perché oggi era una partita da vincere, non facile. Loro sono in corsa per la salvezza, volevamo la vittoria, la cercavamo e così è stato. È una squadra che lavora sempre bene, molto attenta e concentrata. L’obiettivo è li, domenica ci giochiamo il campionato affrontando una squadra che ha fatto un signor campionato come il nostro. Non vediamo l’ora che arrivi la partita”. Sono le dichiarazioni di mister Grassadonia, intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la vittoria sul San Marino. Poi, proseguendo l'analisi, il tecnico biancoceleste ha spiegato il motivo dei campi e come arriverà la squadra al big match con la Ternana: "Cambi? Sono state scelte tecniche, chi è entrato ha fatto benissimo e chi è partito dall’inizio un po’ meno. Adesso dovranno mettermi in difficoltà come sempre per mettere in campo la formazione migliore, che mi dia più garanzie da un punto di vista mentale e fisico”.

“Da un punto di vista mentale la squadra deve stare serena, ha fatto un gran campionato e le motivazioni sono altissime. Abbiamo un +5 di vantaggio e non c’è partita più bella da giocarsi. Vorrei farlo io se fosse possibile, ma non posso e quindi con grande serenità e consapevolezza che ci giochiamo otto mesi di lavoro. Sappiamo quanto e quello che abbiamo dato da un punto di vista mentale, fisico, di determinazione. Non ci sarà occasione più bella”.

“Tifosi? Sono tanti importanti, è un anno di lavoro. Abbiamo un’occasione bellissima a un palmo di mano, allungarla in maniera decisa. Dobbiamo giocare da Lazio, con tutto il rispetto per la Ternana che ripeto ha fatto un gran campionato così come Parma e Cesena, ma noi siamo sempre la Lazio”.

