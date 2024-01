Lazio Women, Grassadonia: "Adami deve ancora integrarsi. Mercato? Cerchiamo..." - VIDEO

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al termine della partita per commentare la prestazione delle biancocelesti, in particolare quella della nuova arrivata Adami. Non solo, il mister si è espresso anche sul mercato e sulla prossima sfida che vedrà le capitoline impegnate nello scontro diretto contro il Parma. Queste le parole: "Avevamo un po’ di emergenza soprattutto in mezzo al campo, Adami ha fatto un primo tempo dove non era in condizione vuoi perché si è allenata poco nel precedente semestre vuoi perché non è stata benissimo nei dieci giorni che è stata qui. Si sarà allenata due/tre volte. Deve integrarsi ancora nel nostro sistema di gioco e in quelli che sono i nostri meccanismi, ha avuto un problema alla schiena e ho preferito cambiarla nel secondo tempo”.

“Mercato, se mi aspetto altri colpi? Si, la società è attenta. Cerchiamo qualcosa e nei prossimi giorni sappiamo che è una rosa che va assolutamente rimpinguata. Abbiamo bisogno di calciatrici che vengano a darci una mano perché entriamo nel vivo del campionato e conosciamo i nostri obiettivi, quindi dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte quelle che sono le nostre armi”.

"Sapevamo già da inizio settimana che sulla carta sarebbe potuta sembrare una partita facile, affrontavamo l’ultima in classifica. L’abbiamo approcciata bene, dovevamo assolutamente fare meglio perché non abbiamo fatto bene nel primo tempo. Abbiamo giocato più sul fai da te che è la cosa che mi fa innervosire di più. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, era importante vincere e cercare di fare più gol possibili perché abbiamo una differenza reta in precedenza troppo in negativo per noi rispetto a Parma e Ternana. Adesso ci prepariamo alla trasferta di Parma dove ci sarà uno scontro diretto importante”.

“Era importante che le punte tornassero al gol, lo hanno fatto tutte a parte Proietti. Sono contento, c’è da lavorare tanto. C’è da riproporre quello che facciamo durante la settimana, nel primo tempo di oggi così non è stato e sono molto arrabbiato per questo. Il secondo tempo sicuramente meglio e adesso guardiamo avanti verso Parma”.

"Parma? Si prepara con grande mentalità sapendo che è una trasferta importante, siamo la Lazio e dobbiamo fare la partita da protagonisti. Da martedì comincerà questa bella settimana”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE