Lazio Women, Grassadonia: "C'è rammarico. Ecco cosa ho detto alle ragazze" - VIDEO

Al termine del match tra Lazio Women e Inter, ai microfoni dei cronisti presenti, è intervenuto il tecnico delle biancocelesti per analizzare la sconfitta. Queste le parole di Grassadonia: "Ho visto una Lazio a cui vanno fatti i complimenti. Hanno fatto una partita importante, dispiace perché la squadra non lo meritava. Sono rammaricato per il secondo gol subito perché magari se non l’avessimo preso fino alla fine le ragazze avrebbero avuto magari un’energia diversa. Però c’è da fare complimenti perché abbiamo giocato contro una squadra importante, abbiamo fatto delle rotazioni perché questa è la seconda partita in una settimana e domenica ce ne sarà un’altra. Soprattutto per chi ha giocato meno è stata una gara importante, hanno dimostrato che possiamo contare su di loro. È la risposta di un gruppo che lavora sodo e tanto. Lotteremo fino alla fine per raggiungere l’obiettivo".

"Alle ragazze prima della gara ho detto che dobbiamo metterci dentro l’orgoglio, siamo la Lazio e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, la società mi ha messo a disposizione una rosa competitiva. C’è qualcuna che è ancora più dietro, abbiamo l’obiettivo di crescere. È stata una partita molto molto equilibrata, c’è mancato il guizzo. Peccato. Abbiamo avuto la personalità giusta. L’inter ha cambiato modulo per la prima volta con noi quest’anno, ha avuto anche il giusto rispetto per la mia squadra".

"Rosa migliorata? Assolutamente si. La società ci ha messo a disposizione una rosa più competitiva. Oggi non avevamo a disposizione giocatrici importanti, fuori per infortunio. Siamo contenti per chi ha sfruttato l’occasione, per chi lavora tanto. Il campionato è lungo. Tutte le situazioni positive nascono da un gruppo che è sano e sa che prima o poi tutte troveranno spazio".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE