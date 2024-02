Lazio Women, Grassadonia: "Ecco quando tornerà Goldoni. Moraca? Cambio per..."-VIDEO

Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, ai microfoni dei cronisti presenti ha analizzato così la vittoria di oggi contro il Verona: "Punti pesantissimi contro una squadra organizzata, lo sapevamo. È una squadra che lavora bene. Mentalmente per noi non era facile perché dopo la vittoria di Parma anche inconsciamente rischi poi di cadere, invece nonostante qualche difficoltà abbiamo reagito dopo il gol subito e siamo stati bravi a pareggiare e poi a ribaltarla. Dobbiamo migliorare nella fase di finalizzazione perché sprechiamo tanto, però mentalmente era una partita che temevo perché dopo Parma non era facile ripartire. Anche non volendo abbassi l’attenzione, ma la squadra è stata brava”

"Infermeria? Goldoni penso che ci vorranno ancora 25/30 giorni, abbiamo Falloni che dovrebbe rientrare settimana prossima e la nuova arrivata che dovrebbe aggregarsi martedì".

"Moraca, perché il cambio? Era molto stanca, la partita di Parma ha portato via molte energie. mentalmente abbiamo giocato alla grande, erano un po’ pesanti con le gambe. Son stati dei cambi ragionati, pensati. È entrata Palombi che ha fatto molto bene, sono tutte giocatrici importanti. La società ha voluto premiarci ancora con l’arrivo di un’altra attaccante che ci darà sicuramente una mano”.

"Per quanto creiamo magari a volte siamo troppo leziosi e meno egoisti, soprattutto dobbiamo finalizzare. Oggi abbiamo pareggiato e poi abbiamo avuto l’occasione di conquistare il vantaggio e chiuderla. Bisogna fare i complimenti alla squadra che continua a macinare punti e fino alla fine sarà un campionato aperto".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE