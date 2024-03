Lazio Women, Grassadonia: "Hovmark? È ancora indietro. Rientreranno..."

La Lazio Women batte il Brescia in trasferta e si aggiudica tre punti molto importanti ai fini della classifica. Al termine della gara, per commentare la prestazione delle biancocelesti, è intervenuto mister Grassadonia ai microfoni ufficiali del club. Queste le considerazioni: "Il gol vale tantissimo. Bisogna fare i complimenti al Brescia perché, come avevo detto nel pre gara, è una squadra organizzata che arriva da un momento non facile, ha dato tutto. Hanno avuto un’occasione clamorosa alla fine chiaramente su una disattenzione nostra, perché non possiamo prendere una palla gol con un lancio da 40 metri. Va dato merito anche a loro, faccio i complimenti alle mie ragazze. Era una partita decisiva poi nel corso del campionato. Una vittoria che dovevamo fare, abbiamo sofferto e come sempre abbiamo sprecato. Di questo sono arrabbiato perché la sufficienza non paga mai, come poi ti alleni giochi la domenica. Questo purtroppo è diventato un problema che ci portiamo dietro da troppo tempo. Però sono state brave a metterla dentro nel secondo tempo. Abbiamo smesso poi di giocare, loro sono state aggressive, la stanchezza si è fatta sentire. Abbiamo pagato anche il cambio del terreo di gioco, del sintetico, però complimenti alle ragazze che stanno facendo un cammino importante. Mancano 9 finali".

“Questa vittoria vale più dei tre punti. La tensione si fa sentire e la stanchezza anche. Non dimentichiamoci che stiamo dando minutaggio a chi è indietro come la Hovmark e la Goldoni, la Varriale che rientrava da tanto tempo ma abbiamo bisogno di tutte. Domenica c’è un’altra partita decisiva e va centrata perché poi iniziano gli sconti diretti e dobbiamo farci trovare pronti”.

“Hovmark? È chiaro che il percorso è lungo, la lingua non l’aiuta. Veniamo da 7 mesi di lavoro e lei lavora con noi da 20 giorni in totale, è ancora indietro su tante cose. Si è fatta trovare pronta perché è un’attaccante deve fare quello, ci sarà tempo per crescere e migliorare. Aspettiamo la Popadinova che rientra, la Falloni che è stata operata alle tonsille. Poi ci siamo tutte e quindi il percorso è ancora lungo, ma questa è una vittoria molto pesante”.

