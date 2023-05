Lazio Women, Grassadonia: "Il pareggio ci penalizza, ma il sogno continua"

Fonte: Lazio Style Channel

Gianluca Grassadonia è tornatp a Roma con l'amaro in bocca. Il pareggio ottenuto nel weekend contro l'Hellas Verona Women non permette alla Lazio Women di approfittare dello stop del Napoli e riappropriarsi del primo posto in classifica. Commentando la gara ai canali ufficiali biancocelesti il tecnico ha detto: "Le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. C'è il rammarico perché siamo passati in svantaggio, la squadra ha avuto la forza di reagire, poi siamo andati in vantaggio, abbiamo avuto diverse situazioni dove forse è mancato l'ultimo passaggio per chiuderla, successivamente abbiamo preso un gol dove potevamo fare meglio e poi abbiamo avuto sicuramente un paio d'occasioni dove non siamo riusciti a capitalizzare. Ci abbiamo creduto e abbiamo tentato in tutti i modi di vincerla. Questo pareggio ci penalizza, ma c'è ancora una giornata e abbiamo il dovere di continuare a lavorare perché è un percorso nuovo e le ragazze stanno dando grande attenzione su tutto ciò che è il lavoro settimanale. È mancata la stoccata vincente".

PARTITA DIFFICILE - "Abbiamo sofferto su entrambe le fasce sinceramente. Le conoscenze sono remote, abbiamo fatto appena nove allenamenti. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del campionato che nel girone di ritorno ha fatto tanti punti. Loro sono organizzate e lavorano da tempo insieme. Noi abbiamo saputo soffrire e soprattutto abbiamo saputo reagire. Faccio i complimenti alle ragazze. Adesso si continua: abbiamo la certezza matematica di affrontare i playoff. C'è il rammarico di non essere riusciti a vincere perché avremmo sicuramente superato il Napoli e ci saremmo giocati tutto domenica. Non tutto è perso, il calcio regala emozioni, come ho detto alle ragazze prima della gara".

MORALE DA RISOLLEVARE - "Vincendo saremmo tornati di nuovo in testa. Questa è una squadra che dalla quarta giornata alla ventiseiesima è stata prima, poi dopo la sconfitta col Napoli è tornata seconda e adesso siamo tornati a ridosso della zona playoff. Se avessimo vinto avremmo creduto ancor di più nella promozione. In settimana lavoreremo sicuramente sulla testa perché le ragazze giustamente erano abbattute, ma dal punto di vista dell'impegno si possono rimproverare ben poco. Non siamo stati bravi a chiuderla sull'1-3 e a ripassare in vantaggio. Abbiamo avuto sicuramente un'occasione clamorosa per chiuderla".

NERVOSISMO FINALE - "Il sogno continua, assolutamente. Adesso dobbiamo recuperare da un punto di vista mentale, assorbire questo pareggio che ci ha fatto sfumare il primo posto e poi si ripartirà con grande spirito. Dispiace soprattutto per la Visentin, il nervosismo a fine gara era tanto, ma dobbiamo essere bravi ad avere sempre grande equilibrio. Ripartiremo sicuramente senza di lei e chi giocherà dovrà farsi trovare pronto".