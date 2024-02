Lazio Women, Grassadonia: "In questo dobbiamo migliorare. A partire da domani..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

Ai microfoni ufficiali del club, mister Grassadonia ha presentato la sfida di domani tra Genoa e Lazio Women. Queste le parole: “Che insidie nasconde la sfida di domani? Tante, ne abbiamo parlato in questi giorni per preparare questa partita. Sappiamo che è una squadra che è nei piani alti della classifica, forse l’ultima occasione per agganciarsi al treno promozione. È un campionato ancora molto lungo quindi metterà in campo tutte le forze e tutto ciò che è possibile per metterci in difficoltà. Sappiamo che è una gara tanto importante e dobbiamo farci trovare pronti”.

“In cosa dobbiamo ancora migliorare? Vorrei vedere miglioramenti da un punto di vista della fluidità del gioco, giocare sui tempi di gioco facciamo ancora fatica, leggere un po’ meglio diverse situazioni e soprattutto avere una squadra che abbia una mentalità sempre vincente e aggressiva, ma le ragazze sono molto intelligenti e sanno quello che devono fare. Sanno che devono lavorare durante durante la settimana perché nessuno ci regala niente”.

“Dobbiamo essere presenti e sul pezzo ancora per una decina di giorni, fare queste due partite al massimo a cominciare da domani. La squadra è sicuramente stanca perché comunque è un campionato che ti porta via tante energie e dove sappiamo che chi gioca contro la Lazio farà la partita della vita e quindi abbiamo bisogno di recuperare da un punto di vista fisico e soprattutto mentale perché mi rendo conto che la mia richiesta è tanto alta e porta via tante energie.

“Ct Grilli? Ci ha fatto piacere, soprattutto alle ragazze. Sanno che sono seguite e il mister dell’U23 è venuto a seguirci anche dal vivo. È una figura costante che guarda il campionato e la meritocrazia. Abbiamo già la Colombo inserita in questa lista, potrebbero entrarci altre giocatrici che secondo me meriterebbero assolutamente una convocazione. Tutto nasce dal mantenere una soglia alta e un impegno notevole e non dimenticarsi mai l’obiettivo della stagione".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE