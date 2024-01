Lazio Women, Grassadonia punta il Ravenna: la posta in palio vale doppio

Torna a casa la Lazio Women che, domani alle 14:30, a Formello ospiterà il Ravenna. La prima sfida del 2024 tra le mura amiche del Fersini dopo due trasferte impegnative, la prima a San Marino e la seconda a Terni, nella speranza di riprendere col piede giusto la marcia verso la promozione. Il pareggio in casa delle umbre e la schiacciante vittoria del Parma nell’ultimo turno hanno sovvertito le gerarchie della classifica, ora tutte e tre sono a quota 34 punti in vetta alla graduatoria ma la differenza reti è quella che condanna le biancocelesti al terzo posto (31 gol fatti per le capitoline rispetto ai 39 delle romagnole e i 45 della Ternana). Tutte a disposizione, o quasi, del mister che deve fare i conti con l'assenza di Goldoni, ancora i box per l'infortunio alla caviglia, e l'influenza . Quella di domani sarà un’occasione da non perdere per le ragazze di Grassadonia, accaparrarsi l’intera posta in palio consentirà loro di arrivare allo scontro diretto col Parma, in programma la settimana prossima, con maggiore fiducia.

Il match, valido per la quattordicesima giornata di Serie B Femminile, sarà diretto dal signor Francesco Comito della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Stefano Allievi e Gregorio Maria Galieni.

