Lazio Women, Grassadonia sorride: buonissimo esordio in Coppa Italia

Un buonissimo inizio di stagione quello della Lazio Women che oggi ha esordito contro l’Arezzo al Castiglion Fibocchi, in attesa dell’inizio del campionato che le vedrà impegnate nuovamente in trasferta contro il Verona. Le biancocelesti hanno disputato i sedicesimi di finale di Coppa Italia e grazie alle reti di Moraca e Popadinova, entrambe nel primo tempo, sono riuscite a conquistare il pass per gli ottavi. Il primo gol con l'aquila sul petto per l'attaccante bulgara giunta nella Capitale durante la sessione estiva di mercato. Inutile la risposta di Zito, un tentativo vano di accorciare le distanze. Il prossimo appuntamento vedrà le ragazze di Grassadonia confrontarsi con l’Inter.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE