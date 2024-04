Lazio Women, Grassadonia: "Vi spiego le scelte. Alle ragazze ho detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico della Lazio Women, Gianluca Grassadonia, al termine della sfida col Chievo è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per analizzare la prestazione delle biancocelesti. Questa l'analisi: "Sono soddisfatto del risultato, assolutamente no del primo tempo. Abbiamo affrontato una squadra in salute e non a caso avevo detto che, dopo di noi, nelle ultime nove partite aveva totalizzato più punti e soprattutto libera mentalmente. Abbiamo sofferto l’enorme caldo, ma siamo andate un po’ in apprensione. Abbiamo avuto paura di giocare, la partita aveva un peso specifico notevole. Loro ci hanno fatto correre perché lo facevamo male e scalavamo male, siamo andati in difficoltà e con questo caldo chi ha più possesso fa meno fatica e noi ne abbiamo fatta tanta. Fine primo tempo ho detto ‘perdiamo la partita non è un problema, ma torniamo a fare la Lazio. Giochiamo secondo i nostri principi, sbagliamo non mi interessa ma giochiamo a calcio’. Nel secondo tempo lo abbiamo, soprattutto con una convinzione diversa e abbiamo messo a posto qualche scalata che ci aveva messo in difficoltà nel primo tempo perché non seguivamo l’uomo. Il secondo gol è frutto di queste grandi pressioni che facciamo sempre in settimana e di una convinzione diversa che non possiamo smettere di giocare a calcio nonostante le pressioni”.

“Era una gara importante, era importante vincere e ora ci saranno altre sei gare così. Il segreto di questo gruppo è che non ci sono titolari. Oggi è andata fuori Castiello che non aveva fatto benissimo a Cesena, abbiamo preferito far giocare Adami per avere qualità sul palleggio basso ma non l’abbiamo fatto assolutamente. Sono cose che rivedremo in settimana, siamo stati attanagliati dalla pressione e dall’importanza della gara. Chi è alla Lazio deve sapere che ci sono queste pressioni. L’obiettivo è ancora lontano perché ci sono queste sei partite, dobbiamo guardare solo noi stessi e non focalizzarci su quello che succede negli altri campi perché abbiamo la fortuna e il merito di essere li davanti”.

“Le ragazze si applicano molto e lavorano molto. C’è sempre qualche errore perché è chiaro che giocando spesso su pressione costante, se sbagliamo una scalata o un passaggio andiamo in difficoltà. Lavoriamo per correggere alcune letture magari sbagliate della compagna davanti e cerchiamo di rimediare”.

“La squadra ha qualità, sono convinto che se giochiamo da Lazio le occasioni le avremo in continuazione. Questa è una nostra pecca: creare tanto e finalizzare poco. Al secondo tempo abbiamo sbagliato tante occasioni da gol, magari per stanchezza o per un pizzico di non altruismo. Questo mi fa arrabbiare. Sono arrabbiato molto perché abbiamo avuto paura dell’importanza della gara e di non portare a casa i tre punti. Noi dobbiamo giocare perché lavoriamo per quello, la fortuna di avere una squadra creata da una società che non ha lesinato spese e che ci permette di lavorare sempre bene e quindi poi perdiamo, la responsabilità è la mia ma non dobbiamo avere paura di lavorare durante la settimana. Si riparte, ma la mentalità deve essere sempre quella di giocare a calcio”.

“Cinque punti di vantaggio possono essere tanti e pochi, tenendo conto che ci sono ancora sei partite e che bisogna affrontare squadre che devono tirare fuori gli artigli per salvarsi. Abbiamo due scontri diretti in casa e parlo di Ternana e Parma. Siamo stati costruiti per giocare al calcio e per arrivare alla porta avversaria attraverso fraseggi che vediamo, conosciamo e lavoriamo e non attraverso situazioni di risparmio soprattutto in una giornata come oggi in cui ci stava un caldo enorme in un campo sintetico. Dovevamo fare come loro nel primo tempo, giocare e muoversi e avere personalità di trovare palla. Sbagliare e si riparte”.

