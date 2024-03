Lazio Women, Guidi: "Contenta della parata. Se siamo la miglior difesa è..."

Emma Guidi, portiere della Lazio Women, si è resa protagonista sul finire della gara col Brescia con una parata miracolosa salvando il vantaggio e consentendo così alla squadra di portare a casa tre punti pesantissimi. Al termine dell'incontro, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club. Le parole: "Parata che vale tre punti, se mi sono resa conto? Non lo so, ma sono contenta di aver dato il mio contributo in questa vittoria. Come me tutta la squadra ha giocato bene, abbiamo sofferto insieme. Ognuna, chi con il gol chi con l’assist o un recupero, ha fatto il suo".

"Io penso che la cosa più difficile in generale sia tenere alta la concentrazione in queste partite, poi son contenta è andata bene. Difficile rimanere in partita 90’, ma va bene così. Quanto sento mio il fatto che la Lazio abbia la miglior difesa del campionato? Come se lo sente ogni giocatrice. La fase di non possesso inizia dalla punta che fa pressione, per poi passare al centrocampo e poi alla difesa. Tutte difendiamo, tutte attacchiamo per fare gol. Tutte siamo la miglior difesa”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE