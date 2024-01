Lazio Women, Guidi: "Vittoria importante per il morale. Sono contenta di..."

Emma Guidi, portiere della Lazio Women, ha commentato ai microfoni di Be Pi Tv la vittoria in casa del Parma, in cui si è resa protagonista con un intervento provvidenziale, facendo anche un bilancio di questa prima parte di campionato. Le dichiarazioni della biancoceleste: "Avevamo bisogno di vincere questo scontro diretto, di questi punti e di far vedere che ci siamo. Che negli scontri diretti sappiamo prender punti e anche per il morale della squadra è importante iniziare il girone di ritorno con questa vittoria.

"Parata sul tiro di Ploner, cosa ho pensato? Non me l’aspettavo, pensavo fosse più fuori. Non so se il posizionamento era giusto, riguarderò le immagini. Sono contenta di aver contribuito a aiutare la squadra a portare a casa questi tre punti".

"Girone di ritorno? Sarà importante e difficile, in cui non si può mollare mail. Il campionato è molto teso soprattutto in cima, penso che ogni giocatrice della nostra squadra dovrà tenere l’asticella della tensione al massimo fino a maggio".

