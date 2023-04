Lazio Women, il Cobra Visentin avvelena il Chievo: primo posto ancora biancoceleste

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Noemi Visentin torna in grande stile. Il Cobra della Lazio Women, dopo l'infortunio e il graduale rientro, ha ritrovato la via del gol nella partita di oggi contro il Chievo Women. L'attaccante biancoceleste ha realizzato una doppietta nel giro di un minuto,15' e 16' del primo tempo (l'ultimo gol un mese fa contro il Genoa Women) mettendo in discesa la gara giocata in casa. A mettere il match in cassaforte ci ha pensato capitan Castiello al 33'. Nella ripresa le gialloblu hanno provato a rientrare in partita con il rigore realizzato al 63' da Willis, ma niente da fare. La vittoria per 3-1 permette alle ragazze di Catini di mantenere il primo posto in classifica, con un vantaggio di due punti sul Napoli secondo. Mancano cinque giornate al termine del campionato e tutto è ancora in bilico, ma la Lazio ha le carte in regola per centrare la promozione in Serie A.