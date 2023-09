Lazio Women | Il tabellone della Coppa Italia: biancocelesti in campo ai Sedicesimi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'avventura della Lazio Women in Coppa Italia parte dai Sedicesimi di Finale. La Divisione Calcio Femminile ha reso noto il tabellone della competizione nazionale: le biancocelesti di Grassadonia affronteranno l'Arezzo nella fase a eliminazione diretta il 10 settembre 2023 in gara secca. Va ricordato che con il nuovo format giocherà in casa la squadra che occupa la posizione più bassa in graduatoria (in questo caso la Lazio giocherà fuoricasa). Non un sorteggio fortunato per le capitoline che, se dovessero superare il turno, affronterebbero l'Inter agli Ottavi e una tra Genoa, Ternana e Fiorentina. Dall'altra parte del tabellone, in caso di passaggio del turno, ci sono i mostri sacri della Juventus che potrebbero capitare in Semifinale.