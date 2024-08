Lazio Women, in arrivo un'attaccante dall’Everton: i dettagli

A pochi giorni dal debutto in Serie A, la Lazio Women sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi di mercato così da consentire a Grassadonia una rosa adeguata agli impegni della stagione che verrà. Agli acquisti fatti nel corso della sessione estiva, si aggiungerebbe quello di Martina Piemonte. L’attaccante dell’Everton, riporta la BBC, avrebbe lasciato il club londinese per approdare in biancoceleste dopo una stagione non brillante in Inghilterra.

