Lazio Women, l'emozione di Palombi: "Promessa mantenuta. Questa maglia..."

L'entusiasmo in casa Lazio è alle stelle, finalmente la Women ha realizzato il sogno per cui ha lavorato duramente tutta la stagione e, ai microfoni ufficiali del club, Claudia Palombi si è voluta complimentare con le compagne raccontando anche le emozioni del momento: "Non so che dire. So solo che alla fine dello scorso anno ho fatto una promessa, l’abbiamo fatta tutte noi e a oggi posso dire che questo è un gruppo magnifico. Abbiamo vissuto un anno straordinario, non sto qui a dirlo perché è sotto gli occhi di tutti. Questa promessa l’abbiamo mantenuta, queste lacrime sono di gioia e di amore di questa maglia che non smetterà mai di stupirmi”.

“Cosa abbiamo pensato nel momento in cui Giusy ha sbagliato il rigore? Sono sincera, ero a pochi passi da lei e quello che è passato per la mente è stato di non mollare perché poco dopo l’avremmo fatto. È caduta quella palla e Visentin è stata bravissima per andare a segno. Non ho più parole per descriverci perché questa squadra non molla mai, sono convinta che l’avremmo vinta anche al 96’ quindi siamo queste. Ringraziamo tutti, questa squadra è negli annali di questa società e si ricorderà per sempre in questa storia”.

